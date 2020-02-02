2 февр. 2020 г., 13:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83657166
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Президент Ирана и кабинет министров обновили завет с идеалами Имама Хомейни

Президент Ирана Хасан Рухани и кабинет министров обновили завет накануне годовщины победы Революции и Дахе- Фаджра, посетив мавзолей Имама Хомейни, основателя Исламской Республики Иран.

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