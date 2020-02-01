Нерастаявший снег, укрывший запад Ирана 1 февраля, порадовал жителей городов Санандадж и Керманшах на западе страны.
-
Жители Санандажа и Керманшаха обрадовались снегу
Нерастаявший снег, укрывший запад Ирана 1 февраля, порадовал жителей городов Санандадж и Керманшах…
-
Мечеть Кабуд в Тебризе
Голубая мечеть Кабуд является шикарным примером исламской архитектуры и культуры, которая расположен…
-
Первый день 38-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в Тегеране
Сегодня, 1 февраля, начало работу самое важное кинематографическое событие в Иране — 38-й международ…
-
Минздрав Ирана открыло горячую линию по коронавирусу
Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки…
-
Иран приветствует возвращение мира и стабильности в регионе
Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Советник спикера парламента Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил,…
-
Австралия отказала в выдаче виз собиравшимся на Кубок мира по гимнастике иранским спортсменам
Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Сборная Ирана по спортивной гимнастике может не поехать на Кубок…
-
Парад мотоциклистов ВС Ирана в Тегеране
Прошел парад мотоциклистов ВС Ирана в честь 41-ой годовщины со дня Исламской революции 1979…
-
Верховный лидер Исламской революции посетил мавзолей Имама Хомейни
Верховный Лидер Исламской революции в субботу присутствовал в Мавзолее покойного Имама Хомейни…
-
Мужская сборная Ирана по волейболу сохранила свою позицию в мировом рейтинге
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Сборная Ирана по волейболу занимает 8-е место согласно первому мировому…
-
Иран и Украина вместе расшифруют черные ящики с самолета МАУ: Эслами
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Иран и Украина вместе расшифруют черные ящики со сбытого самолета…
Your Comment