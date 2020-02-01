1 февр. 2020 г., 22:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83656419
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Жители Санандажа и Керманшаха обрадовались снегу

Нерастаявший снег, укрывший запад Ирана 1 февраля, порадовал жителей городов Санандадж и Керманшах на западе страны.

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