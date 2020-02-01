1 февр. 2020 г., 20:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83656353
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Мечеть Кабуд в Тебризе

Голубая мечеть Кабуд является шикарным примером исламской архитектуры и культуры, которая расположена в городе Тебриз на северо-западе Ирана.

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