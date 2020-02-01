1 февр. 2020 г., 20:22
Journalist ID: 2177
News Code: 83656325
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Первый день 38-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в Тегеране

Сегодня, 1 февраля, начало работу самое важное кинематографическое событие в Иране — 38-й международный кинофестиваль «Фаджр»

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