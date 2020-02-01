1 февр. 2020 г., 15:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83655911
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Парад мотоциклистов ВС Ирана в Тегеране

Прошел парад мотоциклистов ВС Ирана в честь 41-ой годовщины со дня Исламской революции 1979 года.

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