1 февр. 2020 г., 08:58
Journalist ID: 2390
News Code: 83654833
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17-я Премьер-лига плавания в Иране

Второй тур 17-й Премьер-лиги плавания Ирана, который в четверг начался в Тегеране, в пятницу завершился в бассейне спортивного комплекса "Азади".

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