Второй тур 17-й Премьер-лиги плавания Ирана, который в четверг начался в Тегеране, в пятницу завершился в бассейне спортивного комплекса "Азади".
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17-я Премьер-лига плавания в Иране
Второй тур 17-й Премьер-лиги плавания Ирана, который в четверг начался в Тегеране, в пятницу…
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Четвертый этап национального чемпионата по дрифту в Ахвазе
Четвертый и последний раунд чемпионата по дрифту состоялся в пятницу на стадионе Гадир в Ахвазе.
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Древний и традиционный ритуал "Пир Шалияр"
Древний и традиционный ритуал "Пир Шалияр", известный как "свадьба Пиршаляр", проводится в…
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Исторический особняк Америха - проявление уникальной иранской архитектуры
Дом Америха - один из самых больших и роскошных исторических домов в иранском Кашане, построенный…
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Аракчи: санкции против главы ОАЭИ показывают, что политика максимального давления зашла в тупик
Тегеран, 31 января. ИРНА — Санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ)…
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Иран: санкции против Салехи не повлияют на ядерную программу страны
Тегеран, 31 января. ИРНА — Санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ)…
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Число пострадавших при ударах Ирана по базам США в Ираке взросло до 64 человек
Тегеран, 31 января. ИРНА — Число пострадавших от контузии американских военных в результате…
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Иностранные команды широко приветствовали проведение Чемпионата мира по кунг-фу в Иране
Решт, 30 января, ИРНА - Президент Федерации боевых искусств и кунг-фу Реза Хейдари сказал,…
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Иран: введение санкций против Али Акбара Салехи вызвано отчаянием США
Тегеран, 30 января, ИРНА - Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди…
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Выставка изделий ручной работы в антропологическом музее армян Ирана
В антропологическом музее имени Архиепископа Ардака Манукяна открылась выставка изделий ручной…
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