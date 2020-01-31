31 янв. 2020 г., 21:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83654583
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Четвертый этап национального чемпионата по дрифту в Ахвазе

Четвертый и последний раунд чемпионата по дрифту состоялся в пятницу на стадионе Гадир в Ахвазе.

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