31 янв. 2020 г., 18:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83654489
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Древний и традиционный ритуал "Пир Шалияр"

Древний и традиционный ритуал "Пир Шалияр", известный как "свадьба Пиршаляр", проводится в середине зимы каждый год в течение трех дней в Санандадже. На этой церемонии жители деревни проводят разные программы.

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