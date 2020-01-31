31 янв. 2020 г., 18:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83654487
0 Persons

Исторический особняк Америха - проявление уникальной иранской архитектуры

Дом Америха - один из самых больших и роскошных исторических домов в иранском Кашане, построенный еще в период Зандие, но в эпоху Каджаров были добавлены здания. Фотограф: Амирреза Эбрахими Дехкорди

Your Comment

You are replying to: .
6 + 10 =