30 янв. 2020 г., 22:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83653925
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Выставка изделий ручной работы в антропологическом музее армян Ирана

В антропологическом музее имени Архиепископа Ардака Манукяна открылась выставка изделий ручной работы армянских женщин.

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