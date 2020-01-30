Траурная церемония по случаю годовщины кончины Святой Фатимы с участием Верховного лидера

В хусейние имама Хомейн при участии Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи состоялась траурная церемония, посвященная годовщине мученической гибели Ее Светлости Фатиме Захре (ДБМ).
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Иран: введение санкций против Али Акбара Салехи вызван отчаянием США
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В антропологическом музее имени Архиепископа Ардака Манукяна открылась выставка изделий ручной…
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В хусейние имама Хомейн при участии Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи…
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Дорога Асалем - Халхал - одна из самых красивейших лесных дорог и привлекательных туристических…
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