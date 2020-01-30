30 янв. 2020 г., 22:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83653910
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Траурная церемония по случаю годовщины кончины Святой Фатимы с участием Верховного лидера

В хусейние имама Хомейн при участии Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи состоялась траурная церемония, посвященная годовщине мученической гибели Ее Светлости Фатиме Захре (ДБМ).

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