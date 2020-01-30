30 янв. 2020 г., 22:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83653904
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Дорога Асалем – Халхал в снегу

Дорога Асалем - Халхал - одна из самых красивейших лесных дорог и привлекательных туристических достопримечательностей в Иране, которая соединяет провинцию Гилян с провинцией Ардебиль на северо-западе страны.

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