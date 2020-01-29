Прогулка в ледяном бассейне Эль-Голи в Тебризе

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Женская сборная Ирана победила в турнире CAFA U19 по мини-футболу
Тегеран, 29 января. ИРНА - Женская сборная Ирана по мини-футболу победила спортсменок из Казахстана…
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Верховный лидер: "сделка века" - никогда не даст плодов
Тегеран, 29 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил,…
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Выдано разрешение на рейс Горган-Казахстан со стороны Ирана
Горган, 29 января, ИРНА - Генеральный директор аэропортов Голестан Али Метанат объявил о завершении…
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Лариджани: сделка века нарушает все международное право для разрешения палестинского конфликта
Тегеран, 29 января, ИРНА – В послании своим коллегам в исламских странах противодействия плану…
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Письмо-извинение десяти тысяч американцев было доставлено в Иран
Нью-Йорк, 29 января, ИРНА - Письмо с извинениями американцев иранскому народу, которое имеет…
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Шираз стал городом народных художественных промыслов мира
Шираз, 29 января, ИРНА - Директор по культурному наследию, туризму и ремеслам провинции Фарс…
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Европа отменила рекомендацию не летать над небом Ирана
Тегеран, 29 января, ИРНА - Европейское агентство по авиационной безопасности в среду отменило…
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Иран готов работать со странами региона, чтобы противостоять сделке века
Тегеран, 29 января, ИРНА - Пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави в Twitter, ссылаясь на…
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425 отечественных и зарубежных шахматистов примут участие в Кубке «Каспия» в Реште
Решт, 29 января, ИРНА - На сегодняшний день 425 отечественных и иностранных шахматистов выразили…
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