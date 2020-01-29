Ежегодно в день смерти дочери пророка Мухаммада жители города готовят сумаляк - праздничное блюдо иранских народов.
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Европа отменила рекомендацию не летать над небом Ирана
Тегеран, 29 января, ИРНА - Европейское агентство по авиационной безопасности в среду отменило…
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Иран готов работать со странами региона, чтобы противостоять сделке века
Тегеран, 29 января, ИРНА - Пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави в Twitter, ссылаясь на…
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425 отечественных и зарубежных шахматистов примут участие в Кубке «Каспия» в Реште
Решт, 29 января, ИРНА - На сегодняшний день 425 отечественных и иностранных шахматистов выразили…
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Традиционный ритуал Саманупазан в Шахр-е Корд
Ежегодно в день смерти дочери пророка Мухаммада жители города готовят сумаляк - праздничное…
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Зариф: сделка века - это кошмар для региона и мира
Тегеран, 29 января, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал сделку…
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Три тысячи иностранных туристов посетили Керман за последние 9 месяцев
Керман, 28 января, ИРНА - Директор по культурным делам Департамента культурного наследия, туризма…
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Крепость Гардан в Рудсаре
Трехэтажная крепость, чья возраст оценивается более чем в 2,8 – 3,2 тыс. лет расположен в регионе…
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Особняк Мошир-оль-Мольк в Исфахане
На улице Хатеф Мошир Яхчал в Исфахане расположен особняк Мошир-оль-Мольк. Это традиционный…
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Мавзолей шейха Сефи ад-Дина за 9 месяцев посетили 8 тыс. иностранных туристов
Ардебиль, 28 января. ИРНА — Директор музеев провинции Ардебиль Фардин Эейни сообщил во вторник,…
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Выход США ускорит мирный процесс по Афганистану
Тегеран, 28 января. ИРНА — Выход военных сил США из Афганистана приведет к ускорению мирного…
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