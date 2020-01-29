29 янв. 2020 г., 09:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83652481
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Традиционный ритуал Саманупазан в Шахр-е Корд

Ежегодно в день смерти дочери пророка Мухаммада жители города готовят сумаляк - праздничное блюдо иранских народов.

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