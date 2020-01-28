28 янв. 2020 г., 18:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83652195
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Крепость Гардан в Рудсаре

Трехэтажная крепость, чья возраст оценивается более чем в 2,8 – 3,2 тыс. лет расположен в регионе Рахимабад в городе Рудсар на севере Ирана.

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