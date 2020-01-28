28 янв. 2020 г., 18:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83652178
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Особняк Мошир-оль-Мольк в Исфахане

На улице Хатеф Мошир Яхчал в Исфахане расположен особняк Мошир-оль-Мольк. Это традиционный особняк, построенный в смешении стилей династии Сефевидов и Каджар. Особняк считается одним из ценнейших архитектурных шедевров в Иране.

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