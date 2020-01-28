На улице Хатеф Мошир Яхчал в Исфахане расположен особняк Мошир-оль-Мольк. Это традиционный особняк, построенный в смешении стилей династии Сефевидов и Каджар. Особняк считается одним из ценнейших архитектурных шедевров в Иране.
-
Крепость Гардан в Рудсаре
Трехэтажная крепость, чья возраст оценивается более чем в 2,8 – 3,2 тыс. лет расположен в регионе…
-
Особняк Мошир-оль-Мольк в Исфахане
На улице Хатеф Мошир Яхчал в Исфахане расположен особняк Мошир-оль-Мольк. Это традиционный…
-
Мавзолей шейха Сефи ад-Дина за 9 месяцев посетили 8 тыс. иностранных туристов
Ардебиль, 28 января. ИРНА — Директор музеев провинции Ардебиль Фардин Эейни сообщил во вторник,…
-
Выход США ускорит мирный процесс по Афганистану
Тегеран, 28 января. ИРНА — Выход военных сил США из Афганистана приведет к ускорению мирного…
-
Товары из провинции Голестан экспортируются в 32 страны мира
Горган, 28 января. ИРНА — Замглавы организации промышленности, шахт и торговли провинции Голестан…
-
14 стран примут участие в Чемпионате по бадминтону Кубка Фаджр
Тегеран, 28 января, ИРНА - 29-й международный чемпионат по бадминтону Кубка Фаджр в Иране пройдет…
-
33 команды примут участие а Мировом туре по пляжному волейболу в Бендер-Аббасе
Бендер-Аббас, 28 января, ИРНА - Руководитель Волейбольный Дом в Бендер-Аббаса Ферейдун Элхами…
-
Иран развивает сотрудничество с ФАО по Озеру Урмия
Тегеран, 28 января. ИРНА — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила,…
-
В 105 тыс. школах звонит "колокол революции"
Тегеран, 28 января. ИРНА — Глава координационного совета исламской пропаганды провинции Тегеран…
-
Традиционные исфаханские украшения приветствовали на российском рынке
Исфахан, 28 января, ИРНА - Глава департамента торговли ремеслами Исфахана Махбобе Таваколли,…
Your Comment