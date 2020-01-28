Особняк Мошир-оль-Мольк в Исфахане

На улице Хатеф Мошир Яхчал в Исфахане расположен особняк Мошир-оль-Мольк. Это традиционный особняк, построенный в смешении стилей династии Сефевидов и Каджар. Особняк считается одним из ценнейших архитектурных шедевров в Иране.