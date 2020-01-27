В воскресенье, 26 января, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического оркестра под руководством Бардия Киараса.
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Симфонический оркестр Тегерана
В воскресенье, 26 января, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического…
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Зариф провел телефонный разговор с итальянским коллегой
Тегеран, 27 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в понедельник…
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Встреча Рухани со спикером Госдумы
В понедельник президент Ирана Хасан Рухани провел встречу с председателем Госдумы России Вячеславом…
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Фотовыставка "Концепция природы"
Фотовыставка «Концепция природы Бабака Мусави - искусство фотографа дикой природы в Галерее…
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Баня «Мирза Расул»
Музей антропологии бани Мирза Расула, как наиболее посещаемый музей Западного Азербайджана,…
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Музей Шахруда
Здание музея Шахруда было построено в 1929 году для создания муниципалитета и было внесено…
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Российско-иранские отношения развиваются "вопреки воле США", заявил Рухани
Тегеран, 27 января. ИРНА — Уверен, что, несмотря на давление США на регион, и в частности на…
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Лариджани: США толкают регион в сторону международной диктатуры
Тегеран, 27 января. ИРНА — В условиях, когда США толкают регион в строну международной диктатуры,…
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Володин призвал к развитию межпарламентских связей России и Ирана
Тегеран, 27 января. ИРНА — Развитие межпарламентских связей России и Ирана позволит преодолеть…
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В Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4
Тегеран, 27 января. ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник в провинции…
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