27 янв. 2020 г., 21:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83650841
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Симфонический оркестр Тегерана

В воскресенье, 26 января, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического оркестра под руководством Бардия Киараса.

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