27 янв. 2020 г., 21:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83650822
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Встреча Рухани со спикером Госдумы

В понедельник президент Ирана Хасан Рухани провел встречу с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

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