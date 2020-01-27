Баня «Мирза Расул»

Музей антропологии бани Мирза Расула, как наиболее посещаемый музей Западного Азербайджана, является одним из исторических мест этого города и относится ко времени позднего сефевидского и раннего каджарского периода, который благодаря своему особому архитектурному стилю, внутреннему и внешнему убранству и проявлениям богатой и древней культуры.