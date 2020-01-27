27 янв. 2020 г., 21:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83650817
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Музей Шахруда

Здание музея Шахруда было построено в 1929 году для создания муниципалитета и было внесено в список национального наследия.

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