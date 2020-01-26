Персидская Чеканка на площади Нагше-Джахан

Нагше-Джахан — вторая по величине историческая площадь в мире, расположенная в Исфахане. Все здания на площади соединены крытыми двухэтажными галереями с арками, которые заняты лавочками Исфаханского базара. На базаре у вас глаза разбегутся: так много там мастерских и магазинчиков, торгующих поразительно красивыми произведениями искусства. Персидская чеканка по меди – один из наиболее популярных промыслов в Иране.