26 янв. 2020 г., 23:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83649403
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Персидская Чеканка на площади Нагше-Джахан

Нагше-Джахан — вторая по величине историческая площадь в мире, расположенная в Исфахане. Все здания на площади соединены крытыми двухэтажными галереями с арками, которые заняты лавочками Исфаханского базара. На базаре у вас глаза разбегутся: так много там мастерских и магазинчиков, торгующих поразительно красивыми произведениями искусства. Персидская чеканка по меди – один из наиболее популярных промыслов в Иране.

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