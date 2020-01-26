Иран знаменит во всем мире своими коврами. Музей ковров в Тегеране существует уже более 45 лет. Фасад двухэтажного здания музея выглядит как огромный ткацкий станок. В музее хранится ценнейшая коллекция ковров, начиная с IX века до современности.