26 янв. 2020 г., 17:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83649131
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Музей ковров в Тегеране

Иран знаменит во всем мире своими коврами. Музей ковров в Тегеране существует уже более 45 лет. Фасад двухэтажного здания музея выглядит как огромный ткацкий станок. В музее хранится ценнейшая коллекция ковров, начиная с IX века до современности.

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