26 янв. 2020 г., 16:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83649074
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Семнан — мировая столица гипса

В иранской провинции Семнан насчитывается около 40 гипсовых заводов. Семнан располагает самыми богатыми запасами (около 80%) гипса в Иране.

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