Иранская тракторостроительная компания (ITMCO – Iran Tractor Manufacturing Company) образована в результате соглашения, достигнутого о строительстве подобного завода между Ираном и Румынией в 1966 году. Компания располагается на территории промышленных окраин города Тебриз. Сегодня завод производит в год 24-25 тыс. тракторов 9 разных моделей. Продукция экспортируется более чем в 40 стран мира.
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Иранская тракторостроительная компания
Иранская тракторостроительная компания (ITMCO – Iran Tractor Manufacturing Company) образована…
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