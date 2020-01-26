Иранская тракторостроительная компания (ITMCO – Iran Tractor Manufacturing Company) образована в результате соглашения, достигнутого о строительстве подобного завода между Ираном и Румынией в 1966 году. Компания располагается на территории промышленных окраин города Тебриз. Сегодня завод производит в год 24-25 тыс. тракторов 9 разных моделей. Продукция экспортируется более чем в 40 стран мира.