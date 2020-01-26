Мечеть шейха аль-Ислама Казвина на севере Ирана является одним из зарегистрированных памятников этого города в период Ильханидов, который включен в список национальных памятников.
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В Иране нет подозреваемого случая коронавируса
Тегеран, 26 января, ИРНА – "До сих пор у нас не было ни одного положительного или даже подозреваемог…
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Сорок тысяч иностранных студентов учатся в Иране
Тегеран, 26 января, ИРНА - Генеральный директор Отдела по делам неиранских студентов в Организации…
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Мечеть шейха аль-Ислама Казвина
Мечеть шейха аль-Ислама Казвина на севере Ирана является одним из зарегистрированных памятников…
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Сборная Ирана по гандболу заняла шестое место в Азии
Тегеран, 26 января, ИРНА - Сборная Ирана по гандболу, потерпев поражение против ОАЭ, заняла…
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Иран запустит шесть спутников на орбиту
Тегеран, 26 января, ИРНА - Министр связи и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари…
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Женская премьер-лига по баскетболу
Команда "Дом баскетбола Курдистана" в субботу уступила команде "Шакели Тегерана" со счетом…
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Иран запустит новые центрифуги для обогащения урана
Тегеран, 25 января. ИРНА — Специальный помощник главы Организации по атомной энергии Ирана…
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Иран предложил помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения
Тегеран, 25 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного…
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Политика максимального давления США обречена на провал
Тегеран, 25 января. ИРНА — Политика максимального давления США против Ирана является крупным…
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Зариф не исключил возможности переговоров с США
Тегеран, 25 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил…
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