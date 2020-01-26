26 янв. 2020 г., 11:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83648446
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Мечеть шейха аль-Ислама Казвина

Мечеть шейха аль-Ислама Казвина на севере Ирана является одним из зарегистрированных памятников этого города в период Ильханидов, который включен в список национальных памятников.

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