25 янв. 2020 г., 23:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83647954
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Женская премьер-лига по баскетболу

Команда "Дом баскетбола Курдистана" в субботу уступила команде "Шакели Тегерана" со счетом 57:71, в первом матче плей-офф женской премьер-лиги Ирана по баскетболу.

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