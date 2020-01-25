Команда "Дом баскетбола Курдистана" в субботу уступила команде "Шакели Тегерана" со счетом 57:71, в первом матче плей-офф женской премьер-лиги Ирана по баскетболу.
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Женская премьер-лига по баскетболу
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