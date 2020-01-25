25 янв. 2020 г., 11:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83646953
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Древнеперсидский город Персеполис

Персеполис — древнеперсидский город, возникший в VI—V веках до н. э., столица империи Ахеменидов. Захваченный Александром Македонским в 330 году до н. э., был разрушен пожаром.

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