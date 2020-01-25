25 янв. 2020 г., 08:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83646636
0 Persons

Чемпионат Ирана на международном турнире по борьбе Кубка Тахти

40-й Международный чемпионат мира по греко-римской борьбе Кубка Тахти прошла в иранском Ширазе, где сборная Ирана стала победителем турнира.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 10 =