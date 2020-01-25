40-й Международный чемпионат мира по греко-римской борьбе Кубка Тахти прошла в иранском Ширазе, где сборная Ирана стала победителем турнира.
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Прибывающие из Китая и Восточной Азии осматриваются в аэропорту Имама
Тегеран, 25 января, ИРНА – Заместитель по эксплуатации аэропорта имени Имама Хомейни Хасан…
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Древнеперсидский город Персеполис
Персеполис — древнеперсидский город, возникший в VI—V веках до н. э., столица империи Ахеменидов.…
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Китай: деятельность Ирана не является нарушением ДНЯО
Пекин, 25 января, ИРНА - Глава отдела по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил,…
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Чемпионат Ирана на международном турнире по борьбе Кубка Тахти
40-й Международный чемпионат мира по греко-римской борьбе Кубка Тахти прошла в иранском Ширазе,…
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Россия надеется, что встреча по СВПД поможет предотвратить эскалацию
Москва, 24 января. ИРНА — Москва надеется, что намеченная на февраль встреча совместной комиссии…
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Исторический комплекс "Бастам" под снегом
Мавзолей Байазида Бистами расположен в 200 км от города Семнан. Он был знаменитым персидским…
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Иран заверил Росавиацию о безопасности полетов над страной
Москва, 24 января. ИРНА — Авиавласти Ирана заверили, что полеты над страной безопасны, авиакомпании…
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Сборная Ирана стала победителем кубка Тахти по греко-римской борьбе
Шираз, 24 января. ИРНА — Иранские борцы греко-римского стиля победили международный турнир…
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Пентагон: 34 военных пострадали при ударах Ирана по военным базам США в Ираке
Тегеран, 24 января. ИРНА — В общей сложности 34 военнослужащих США получили травмы в результате…
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Зариф прокомментировал заявления главы МИД Саудовской Аравии по Ирану
Тегеран, 24 января. ИРНА — Нормальные государства не отказываются от переговоров, сказал глава…
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