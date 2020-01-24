24 янв. 2020 г., 23:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83646539
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Исторический комплекс "Бастам" под снегом

Мавзолей Байазида Бистами расположен в 200 км от города Семнан. Он был знаменитым персидским суфием и отшельником (захид), подвижник, святой, один из столпов суфизма, прозванный «Султаном Познавших» (Султан аль-арифин).

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