24 янв. 2020 г., 21:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83646457
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Катание на тюбингах в Хамедане

Катание на тюбингах — одно из излюбленных зимних развлечений жителей Хамедана. После первого снега в этом году в городе состоялся фестиваль снеговиков.

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