Катание на тюбингах — одно из излюбленных зимних развлечений жителей Хамедана. После первого снега в этом году в городе состоялся фестиваль снеговиков.
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Исторический комплекс "Бастам" под снегом
Мавзолей Байазида Бистами расположен в 200 км от города Семнан. Он был знаменитым персидским…
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Иран заверил Росавиацию о безопасности полетов над страной
Москва, 24 января. ИРНА — Авиавласти Ирана заверили, что полеты над страной безопасны, авиакомпании…
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Сборная Ирана стала победителем кубка Тахти по греко-римской борьбе
Шираз, 24 января. ИРНА — Иранские борцы греко-римского стиля победили международный турнир…
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Пентагон: 34 военных пострадали при ударах Ирана по военным базам США в Ираке
Тегеран, 24 января. ИРНА — В общей сложности 34 военнослужащих США получили травмы в результате…
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Зариф прокомментировал заявления главы МИД Саудовской Аравии по Ирану
Тегеран, 24 января. ИРНА — Нормальные государства не отказываются от переговоров, сказал глава…
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Катание на тюбингах в Хамедане
Катание на тюбингах — одно из излюбленных зимних развлечений жителей Хамедана. После первого…
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В Иране за 2019 год изъято 814 тонн наркотиков
Тегеран, 24 января. ИРНА — В Иране за 2019 год изъяли свыше 814 тонн наркотических средств.…
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Шахруд накрылся снегом
Поля города Шахруд в провинции Семнан покрылись первым снегом в этом году.
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Фестиваль снеговиков в Табризе
В пятницу, 24 января в парке Эл-голи в городе Табриз на северо-западе Ирана прошел фестиваль…
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Моргулов обсудил с послом Ирана взаимодействие в международных делах
Москва, 24 января. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов…
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