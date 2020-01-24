24 янв. 2020 г., 20:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83646410
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Шахруд накрылся снегом

Поля города Шахруд в провинции Семнан покрылись первым снегом в этом году.

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