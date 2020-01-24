24 янв. 2020 г., 20:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83646384
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Фестиваль снеговиков в Табризе

В пятницу, 24 января в парке Эл-голи в городе Табриз на северо-западе Ирана прошел фестиваль снеговиков.

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