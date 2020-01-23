В Ширазе стартовал международный турнир по борьбе Кубка Тахти.
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Джалали: культурные символы Ирана вечны
Москва, 24 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали…
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Миллионная демонстрация против оккупации Багдада началась с лозунга "Нет" США
Багдад, 24 января, ИРНА - Демонстрации миллионов иракцев, включая шиитскую и суннитскую общины,…
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Американские криминальные заголовки добавляются в учебную программу иранских вузов
Тегеран, 24 января, ИРНА - Директор Управления планирования высшего образования в Департаменте…
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Прошла акция протеста возле посольства США в Претории
Тегеран, 24 января, ИРНА - В четверг был проведен митинг перед тысячами людей возле посольства…
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Из Ирана было поставлено битума на 450 млн. долларов
Тегеран, 24 января, ИРНА - Управляющий директор Международной Выставочной Компании Бахман Хосейнзаде…
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Международный турнир по борьбе Кубка Тахти в иранском Ширазе
В Ширазе стартовал международный турнир по борьбе Кубка Тахти.
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Было изучено сотрудничество между иранским и грузинским университетами в области кино
Баку, 24 января, ИРНА – Культурный Атташе Ирана в посольстве Ирана в Грузии Хамид Мостафави…
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Иран: угроза убийством командующего силами Кудса - сокрытие государственного терроризма США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал угрозу убийства командира Сил …
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Авиакомпания KLM возобновит полеты через воздушное пространство Ирана
Тегеран, 23 января, ИРНА - Голландская авиакомпания KLM объявила в четверг, что после экспертизы…
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Иностранные инвестиции в Иран выросли на 32 процента
Тегеран, 23 января, ИРНА - Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что…
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