24 янв. 2020 г., 01:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83645879
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Международный турнир по борьбе Кубка Тахти в иранском Ширазе

В Ширазе стартовал международный турнир по борьбе Кубка Тахти.

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