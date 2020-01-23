Фотографии показывают ледолазание в водопаде Ганджнаме в иранском Хамадане.
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Авиакомпания KLM возобновит полеты через воздушное пространство Ирана
Тегеран, 23 января, ИРНА - Голландская авиакомпания KLM объявила в четверг, что после экспертизы…
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Иностранные инвестиции в Иран выросли на 32 процента
Тегеран, 23 января, ИРНА - Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что…
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Ледолазание в водопаде Ганджнаме
Фотографии показывают ледолазание в водопаде Ганджнаме в иранском Хамадане.
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Матчи Кубка АФК как и раньше будут проводиться в Иране
Тегеран, 23 января, ИРНА - Исполнительный директор футбольной команды "Персеполис" Мохаммад…
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Ректор Исламского университета Ливана призвала к укреплению научных связей с Ираном
Бейрут, 23 января, ИРНА - Ректор Исламского университета Ливана Диана аль-Моли сегодня (на…
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Премьер-министр Сирии призвал к передаче опыта профессионально-технического образования Ирана
Тегеран, 23 января, ИРНА - На встрече с министром образования Ирана Мохсеном Хаджи Мирхаи премьер-ми…
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Зариф: Иран заинтересован в переговорах со своими соседями
Тегеран, 23 января, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в Twitter на арабском…
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В Ширазе стартовал международный турнир по борьбе Кубка Тахти
Шираз, 23 января, ИРНА - 40-й Международный чемпионат мира по греко-римской борьбе Кубка Тахти…
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Администрация Трампа отменила визу для иранских бизнесменов
Тегеран, 23 января, ИРНА - Правительство президента США Дональда Трампа отменило выдачу и продление…
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