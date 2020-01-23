23 янв. 2020 г., 17:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83645621
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Ледолазание в водопаде Ганджнаме

Фотографии показывают ледолазание в водопаде Ганджнаме в иранском Хамадане.

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