3-й чемпионат мира по борьбе пахлавани и Зурхане, организованный в Боджнурде, центре провинции Северный Хорасан, завершился в среду чемпионатом Ирана.
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Ректор Исламского университета Ливана призвала к укреплению научных связей с Ираном
Бейрут, 23 января, ИРНА - Ректор Исламского университета Ливана Диана аль-Моли сегодня (на…
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Премьер-министр Сирии призвал к передаче опыта профессионально-технического образования Ирана
Тегеран, 23 января, ИРНА - На встрече с министром образования Ирана Мохсеном Хаджи Мирхаи премьер-ми…
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Зариф: Иран заинтересован в переговорах со своими соседями
Тегеран, 23 января, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в Twitter на арабском…
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В Ширазе стартовал международный турнир по борьбе Кубка Тахти
Шираз, 23 января, ИРНА - 40-й Международный чемпионат мира по греко-римской борьбе Кубка Тахти…
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Администрация Трампа отменила визу для иранских бизнесменов
Тегеран, 23 января, ИРНА - Правительство президента США Дональда Трампа отменило выдачу или…
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Имран Хан: Трамп знает, что война с Ираном будет катастрофической
Исламабад, 23 января, ИРНА - Напомнив о своих усилиях по урегулированию американо-саудовской…
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Иран: целью убийства генерала Сулеймани было направлено на повышение напряженности в регионе
Нью-Йорк, 23 января, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций…
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Финальный день чемпионата мира по Зурхане и борьбе пахлавани
3-й чемпионат мира по борьбе пахлавани и Зурхане, организованный в Боджнурде, центре провинции…
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Заболеваемость раком в Иране меньше, чем в среднем по миру
Тегеран, 23 января, ИРНА - По данным Министерства здравоохранения и медицинского образования,…
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Боруджерд под снегом
В среду, 22 января, из-за снегопада отменили занятия в школах города Боруджерд на западе Ирана.
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