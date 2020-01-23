23 янв. 2020 г., 09:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83645068
0 Persons

Финальный день чемпионата мира по Зурхане и борьбе пахлавани

3-й чемпионат мира по борьбе пахлавани и Зурхане, организованный в Боджнурде, центре провинции Северный Хорасан, завершился в среду чемпионатом Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 1 =