22 янв. 2020 г., 21:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83644822
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Боруджерд под снегом

В среду, 22 января, из-за снегопада отменили занятия в школах города Боруджерд на западе Ирана.

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