22 янв. 2020 г., 19:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83644730
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Горнолыжный курорт в Фрейдун-шахре

Горнолыжный курорт в городе Фрейдуншахр расположен в провинции Исфахан, в 200 км от города Исфахан.

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