Школа Мусавие была построена 200 лет назад в городе Дамган в центральном Иране и относится к династии Каджаров. Памятник был внесён в список национального наследия Ирана.
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Боруджерд под снегом
В среду, 22 января, из-за снегопада отменили занятия в школах города Боруджерд на западе Ирана.
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Иранский тренер проведет курсы обучения тхэквондо в Европе
Тегеран, 22 января, ИРНА - Немат Халифе проведет курсы обучения тхэквондо по приглашению Всемирной…
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Выставка ковров ручной работы
Выставка ковров ручной работы проходит с 21-го по 25-е января 2020 года проходит с городе Санандадж…
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Горнолыжный курорт в Фрейдун-шахре
Горнолыжный курорт в городе Фрейдуншахр расположен в провинции Исфахан, в 200 км от города…
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Школа Мусавие в городе Дамган
Школа Мусавие была построена 200 лет назад в городе Дамган в центральном Иране и относится…
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Теннисист из Ирана впервые примет участие в престижном турнире во Франции
Тегеран, 22 января. ИРНА — Теннисист сборной Ирана Касра Рахмани впервые в истории примет участие…
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Джахангири направил Мишустину поздравления с назначением премьер-министром
Тегеран, 22 января. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири направил поздравительную…
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Суд в Лондоне начал слушания по долгу Великобритании перед Ираном
Лондон, 22 января. ИРНА — Британский суд начал рассматривать дело о долге Великобритании в…
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Иран и Сирия развивают сотрудничество в области образования
Тегеран, 22 января. ИРНА — 22 января в Дамаске состоялась встреча делегации Исламской Республики…
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Иранская легкоатлетка надеется попасть на Олимпийские игры в Токио
Тегеран, 22 января, ИРНА — Иранка Фарзане Фасихи, недавно установивший мировой рекорд в беге…
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