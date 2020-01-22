22 янв. 2020 г., 19:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83644723
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Школа Мусавие в городе Дамган

Школа Мусавие была построена 200 лет назад в городе Дамган в центральном Иране и относится к династии Каджаров. Памятник был внесён в список национального наследия Ирана.

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