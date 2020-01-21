21 янв. 2020 г., 19:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83643213
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Встреча Рухани с главой МИД Венесуэлы

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник принял министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасу.

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