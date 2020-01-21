Симфонический оркестр Ирана и Австрии

Симфонический оркестр прошел в Тегеране.
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Ульянов: США забыли об обратной стороне политики максимального давления на Иран
Тегеран, 21 января. ИРНА — Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук забыл об обратной…
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Вечер иранского кино пройдет в Болгарии
Тегеран, 21 января. ИРНА — 24 января в Доме кино Софии пройдет вечер иранского кино. Об этом…
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Главы МИД Ирана и Омана обсудили стратегическое партнерство
Тегеран, 21 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава оманского…
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Россия поддерживает запрос Ирана на членство в ШОС
Москва, 21 января. ИРНА — Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддерживает…
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Яздани стал лучшим борцом вольного стиля мира в весовой категории 86 кг
Тегеран, 21 января, ИРНА – Иранец Хасан Яздани стал лучшим борцом вольного стиля мира в весовой…
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Иран и Россия расширят сотрудничество в области Поисково-спасательных работ
Москва, 21 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали и Председатель Российского…
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Сопротивление наций заставит США сожалеть о своих заговорах: Рухани
Тегеран, 21 января, ИРНА - Исламская Республика Иран готова расширять свои отношения и сотрудничеств…
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Из Ирана было экспортировано 2600 тонн овощной продукции за рубеж
Казвин, 21 января, ИРНА - С начала этого года из провинции Казвин было экспортировано 2600…
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Новые послы Ирана в 13 странах встретились с президентом
Тегеран, 21 января, ИРНА - Во время встречи с новыми послами в тринадцати странах президент…
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5 иностранных команд приняли участие в чемпионате по борьбе Кубка Тахти
Тегеран, 21 января, ИРНА - 5 иностранных команд примут участие в 40-м Международном чемпионате…
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