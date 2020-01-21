21 янв. 2020 г., 13:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83642604
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Дом Молла Баши

Дом Молла Баши, также известный как дом Мотамедиха, был построен в период Каджаров. Дом находится в Исфахане.

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