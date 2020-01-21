21 янв. 2020 г., 12:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83642570
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Чемпионат мира по Зурхане в Боджнурде

Соревнования прошли с участием команд из Ирана, Азербайджана, Бангладеша, Афганистана, Ирака и Уганды в понедельник в рамках 3-го Чемпионата мира по борьбе пахлавани и Зурхане, состоявшегося в Боджнурде.

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