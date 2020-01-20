Дом Мотамеди (Мола-баши) расположен на улице Малек в городе Исфахан. Дом был построен во времена Каджаров. Мола-баши был астрономом при дворе Насера ад-Дина Шаха Каджара.
-
МИД РФ напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана
Москва, 20 января. ИРНА — Москва призывает Вашингтон перестать вводить мировое сообщество в…
-
Исторический дом Мотамеди в Исфахане
Дом Мотамеди (Мола-баши) расположен на улице Малек в городе Исфахан. Дом был построен во времена…
-
Украина: Иран выполнил свои обязательства относительно крушения Boeing 737-800
Тегеран, 20 января, ИРНА - Ссылаясь на телефонный разговор с президентом Ирана, президент Украины…
-
Кладбище Тахт-е Фулад в Исфахане
Тахт-е Фулад — историческое кладбище в городе Исфахан, образовано более 800 лет назад. Кладбище…
-
Индуистский храм в Бендер-Аббасе
Индуистский храм, пожалуй, самый странный и зрелищный объект в портовом городе Бендер-Аббасе…
-
МИД предупредил посла Великобритании о последствиях присутствия на незаконных собраниях
Тегеран, 20 января. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана предупредило посла Великобритании…
-
Пластиковые артефакты на 1.4 млрд. долларов были экспортированы из Ирана в прошлом году
Тегеран, 20 января, ИРНА - Заместитель директора по промышленности министерства промышленности,…
-
Иран стал чемпионом мира по борьбе пахлавани в Боджнурде
Боджнурд, 20 января, ИРНА - Сборная Ирана завоевала титул чемпиона соревнований Зурхане в 3-м…
-
Иранский фильм получил почетный диплом на кинофестивале в Бангладеше
Тегеран, 20 января, ИРНА – Короткометражный фильм «Праздник Козла» режиссера Саида Заманияна,…
-
Посольство Ирана в РФ объявило о сборе средств для пострадавших в наводнении в стране
Тегеран, 20 января. ИРНА — Посольство Ирана в Москве объявило о начале сбора средств, предназначенны…
Your Comment