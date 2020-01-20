20 янв. 2020 г., 22:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83641897
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Исторический дом Мотамеди в Исфахане

Дом Мотамеди (Мола-баши) расположен на улице Малек в городе Исфахан. Дом был построен во времена Каджаров. Мола-баши был астрономом при дворе Насера ад-Дина Шаха Каджара.

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