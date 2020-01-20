20 янв. 2020 г., 21:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83641869
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Кладбище Тахт-е Фулад в Исфахане

Тахт-е Фулад — историческое кладбище в городе Исфахан, образовано более 800 лет назад. Кладбище является местом захоронения многих иранских знаменитостей. Среди самых интересных и древних мавзолеев на его территории: мавзолей Баба Рокн эд-Дина, мавзолей Мира Фендерески, мавзолей Ага Хоссейна Хансари и мавзолей Мухаммед Джафар Абадей Текие.

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