Кладбище Тахт-е Фулад в Исфахане

Тахт-е Фулад — историческое кладбище в городе Исфахан, образовано более 800 лет назад. Кладбище является местом захоронения многих иранских знаменитостей. Среди самых интересных и древних мавзолеев на его территории: мавзолей Баба Рокн эд-Дина, мавзолей Мира Фендерески, мавзолей Ага Хоссейна Хансари и мавзолей Мухаммед Джафар Абадей Текие.