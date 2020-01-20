20 янв. 2020 г., 21:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83641857
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Индуистский храм в Бендер-Аббасе

Индуистский храм, пожалуй, самый странный и зрелищный объект в портовом городе Бендер-Аббасе на берегах Персидского залива. На торговом пути к Индийскому океану здесь отдыхали индийские купцы и торговцы. Храм представляет собой прямоугольный зал среднего размера с конусообразным куполом, на котором помещается основной скелет здания. Украшение этого купола полностью основано на стилистике индийской архитектуры, которая отличает его от всех памятников Персидского залива.

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