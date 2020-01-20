Индуистский храм в Бендер-Аббасе

Индуистский храм, пожалуй, самый странный и зрелищный объект в портовом городе Бендер-Аббасе на берегах Персидского залива. На торговом пути к Индийскому океану здесь отдыхали индийские купцы и торговцы. Храм представляет собой прямоугольный зал среднего размера с конусообразным куполом, на котором помещается основной скелет здания. Украшение этого купола полностью основано на стилистике индийской архитектуры, которая отличает его от всех памятников Персидского залива.