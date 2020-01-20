20 янв. 2020 г., 20:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83641801
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Выставка фигуративного искусства в Тегеране

В тегеранском парке Хонармандан проходит выставка фигуративного искусства.

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