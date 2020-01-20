В тегеранском парке Хонармандан проходит выставка фигуративного искусства.
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Пластиковые артефакты на 1.4 млрд. долларов были экспортированы из Ирана в прошлом году
Тегеран, 20 января, ИРНА - Заместитель директора по промышленности министерства промышленности,…
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Иран стал чемпионом мира по борьбе пахлавани в Боджнурде
Боджнурд, 20 января, ИРНА - Сборная Ирана завоевала титул чемпиона соревнований Зурхане в 3-м…
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Иранский фильм получил почетный диплом на кинофестивале в Бангладеше
Тегеран, 20 января, ИРНА – Короткометражный фильм «Праздник Козла» режиссера Саида Заманияна,…
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Посольство Ирана в РФ объявило о сборе средств для пострадавших в наводнении в стране
Тегеран, 20 января. ИРНА — Посольство Ирана в Москве объявило о начале сбора средств, предназначенны…
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На острове Киш открылась Международная энергетическая выставка KISH ENEX 2020
Тегеран, 20 января. ИРНА — На острове Кише на юге Ирана стартовала Международная выставка по…
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Встреча Зарифа с венесуэльским коллегой
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса встретился сегодня в Тегеране с главой МИД…
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Выставка фигуративного искусства в Тегеране
В тегеранском парке Хонармандан проходит выставка фигуративного искусства.
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В Иране производство стального слитка превысило 15,3 млн. тонн за 9 месяцев
Тегеран, 20 января, ИРНА – Согласно данным Организации развития и модернизации горнодобывающей…
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В Госдуме призвали удержать Иран об выхода из ДНЯО
Москва, 20 января. ИРНА — Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)…
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Китай приветствует любые конструктивные меры по сохранению СВПД
Пекин, 20 января. ИРНА — Китай поддерживает любые усилия и инициативы, способствующие сохранению…
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