19 янв. 2020 г., 15:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83640041
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В Иране представлен новый спутник "Зафар"

Научно-исследовательский спутник собственного производства «Зафар» сегодня был представлен в университете Эльм ва Санъат в Тегеране.

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