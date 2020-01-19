Научно-исследовательский спутник собственного производства «Зафар» сегодня был представлен в университете Эльм ва Санъат в Тегеране.
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В Иране представлен новый спутник "Зафар"
Научно-исследовательский спутник собственного производства «Зафар» сегодня был представлен…
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В Иране заявили о замене китайских и индийских туристов европейцами
Тегеран, 19 января, ИРНА – "Мы можем заменить китайских и индийских туристов европейцами",…
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Иран занимает 4-е место мира в области нанотехнологии
Тегеран, 19 января, ИРНА – Иран занял 4-е место мира в области нанотехнологии в 2018 году,…
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Международная лагуна "Камджан"
Международная лагуна "Камджан" в городе Хараме на провинции Фарс снова стала полноводной.
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Чемпионат Ирана по пляжному регби среди женщин
Команда "Керман" стала победителем Чемпионата Ирана по пляжному регби среди женщин, обыграв…
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Тяжелоатлеты из 18 стран мира примут участие в международном турнире "Кубок Намджу"
Решт, 19 января, ИРНА – Около 100 тяжелоатлетов из 18 стран мира выразили готовность для участия…
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Али Лариджани: Европа должна быть справедливой в решении ядерной программы
Тегеран, 19 января, ИРНА - Подход трех европейских стран к ядерной программе Ирана вызывает…
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Министры иностранных дел Ирана и Норвегии проконсультировались по СВПД
Тегеран, 19 января, ИРНА - Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Норвегии Мохаммад…
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МИД Ирана прокомментировал унизительный акт президента Франции
Тегеран, 19 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал…
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Всемирная федерация карате удостоит орденом иранского каратиста
Тегеран, 18 января, ИРНА - По данным Всемирной федерации карате, на полях церемонии номинации…
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