19 янв. 2020 г., 14:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83639947
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Международная лагуна "Камджан"

Международная лагуна "Камджан" в городе Хараме на провинции Фарс снова стала полноводной.

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