19 янв. 2020 г., 14:21
Journalist ID: 2390
News Code: 83639911
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Чемпионат Ирана по пляжному регби среди женщин

Команда "Керман" стала победителем Чемпионата Ирана по пляжному регби среди женщин, обыграв "Тегеран" в Кише.

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