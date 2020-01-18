Обычно печатают изображение важных людей в стране или важных исторических событий, годовщин или памятных дат природных ландшафтов на марках. Фотограф: Аболхасан Шахи
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Глава департамента МВД по делам мигрантов провел встречу с главой УВКБ в Иране
Тегеран, 18 января. ИРНА — Глава департамента МВД по делам иностранцев и иностранных мигрантов…
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Международный турнир по каратэ начался с присутствием Ирана в Баку
Баку, 18 января, ИРНА - международный турнир «Арпачай Опен» по карате, посвященный памяти шехидов…
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Проект строительства иранского спутника "Зафар" завершен
Тегеран, 18 января, ИРНА - Проектирование спутника Зафар было завершено учеными и экспертами…
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Коллекция марок Каджара
Обычно печатают изображение важных людей в стране или важных исторических событий, годовщин…
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Россия предупредила страны "евротройки" о последствиях запуска механизма разрешения споров по СВПД
Москва, 18 января, ИРНА – Россия предупредила страны "евротройки" о последствиях запуска механизма…
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Командная тренировка для чемпионатов мира по борьбе пахлавани в Иранском Боджнурде
Команды из Уганды, Южной Кореи, Таджикистана и Украины провели тренировку в пятницу в в Боджнурде.…
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Иранские борцы завоевали две золотые медали в Кубке Маттео Пелликоне-2020 в Италии
Тегеране, 18 января, ИРНА – Мохаммад Хосейн Мохаммадиян и Амирхосйен Заре в весовых категориях…
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Зариф: Катастрофа украинского самолета не должна иметь политический характер
Тегеран, 17 января, ИРНА - Ссылаясь на встречу со своим канадским коллегой по поводу крушения…
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Национальный симфонический оркестр Тегерана
В четверг, 16 января, в тегеранском зале Вахдат состоялся концерт национального симфонического…
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Зариф и глава МИД Канады обсудили последние события, связанные с крушением украинского самолета
Тегеран, 17 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в пятницу в Омане…
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