18 янв. 2020 г., 13:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83638415
2 Persons

Коллекция марок Каджара

Обычно печатают изображение важных людей в стране или важных исторических событий, годовщин или памятных дат природных ландшафтов на марках. Фотограф: Аболхасан Шахи

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =